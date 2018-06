Stiri pe aceeasi tema

- Banii castigati de presedintele Klaus Iohannis odata cu premiul ”Franz Josef Straus” care i-a fost decerat saptamana trecuta de Fundatia Hanns Seidel au intrat in contul Fundatiei ”Un copil o speranta” (UCOS) din Sibiu care ofera servicii sociale pentru copiii cu autism, cu sindrom Down sau boli…

- Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați Romania se opun suspendarii Pilonului II de pensii. Reprezentanții celor doua partide puncteaza faptul ca banii economisiți sunt ai romanilor și acuza coaliția de guvernare ca vrea sa “fure banii”. PNL și USR se opun suspendarii Pilonului II de pensii. Intr-o…

- Valentin Radu de la Omniconvert, o firma de marketing digital, spune ca un client nou costa cu 30% mai mult decat daca ai tine un client actual. Companiile depun un efort considerabil pentru a atrage, pentru a cumpara noi clienti si se uita mai putin sau chiar deloc la cei pe care deja ii au.…

- Calatorii care au circulat vineri cu mijloacele de transport public din Capitala au fost in imposibilitatea de a-și plati calatoria sau, mai grav, validatoarele le-au retras mai mulți bani de pe cardul electronic. Reprezentanții RATB au recunoscut existența unor probleme tehnice in sistemul informatic…

- Retailerul german Lidl a retras din magazinele sale din Romania un produs in care, prin verificari interne, a depistat o toxina, cumparatorii care restituie produsul in magazin urmand sa iși

- Pacienții care iși cumpara materiale sanitare pe durata spitalizarii iși pot recupera banii. Exista o lege in acest sens de care puțini știu. Spitalele sunt obligate sa asigure pacienților medicația necesara pe durata spitalizarii, iar in cazul in care acest lucru nu se intampla și oamenii sunt nevoiți…

- Contractele pentru intreținerea iluminatului public in oraș sunt expirate deja de ceva vreme, iar reprezentanții primariei ar vrea sa dea in grija Societații de Transport Public Timișoara acest serviciu. Pana una alta, in bugetul Timișoarei pe anul 2018 a fost pus deoparte 1 milion…

- Reprezentantii CSA Steaua au organizat, ieri, dimineata, o conferinta de presa in care au fost abordate mai multe subiecte, printre care meciul cu Rapid de pe Arena Nationala, dar si lucrarile de demolare a stadionului din Ghencea. Armata, prin vocea lui Cristian Petrea, l-a "somat" pe Becali sa vina…