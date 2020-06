Agenția Standard & Poor's a reconfirmat ratingul României la "BBB-/A-3", dar a menţinut perspectiva negativă Agenția Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei la "BBB-/A-3", dar a mentinut perspectiva negativa Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingul Romaniei la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a mentinut perspectiva negativa, a anunțat, vineri, agentia de evaluare financiara. Anterior, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, declarase că aw așteaptă ca ratingul României să fie reconfirmat, adăugând că agenţiile de rating nu au cum să… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

