Agenția Spațială Europeană devine „gunoierul orbitei terestre” Una dintre consecințele mai puțin favorabile a numarului din ce in ce mai mare de sateliți și obiecte care orbiteaza Pamantul este supra-aglomerarea zonei de spațiu din proxima vecinatate a planetei noastre. Fiind pentru prima data in istoria omenirii cand se ridica aceasta problema la fileu, agențiile spațiale au inceput sa caute soluții pentru ca resturile cosmice sa nu devina o problema care sa puna in pericol integritatea sateliților sau chiar pe cea a Stației Spațiale Internaționale. ESA (Agenția Spațiala Europeana) a semnat un contract cu ClearSpace SA, companie inființata special in scop… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obiecte din arhiva lui Ed Sheeran au fost vandute intr-o licitatie pentru mai mult de 400.000 de lire sterline, bani care vor merge catre asociatii si fundatii ce sprijina copii si tinerii cu dizabilitati si boli incurabile, scrie BBC.Peste 220 de obiecte au fost scoase la vanzare in „Ed Sheeran:…

- Nicoleta Dumitrescu Rasfoind filele din calendar, au trecut deja opt luni de cand pandemia a schimbat, definitiv, mersul firesc a tot ceea ce este viu sau facut de mana umana. S-au schimbat și s-au frant destine, iar in ciuda unora care inca mai cred in teoriile conspirației, noul virus continua…

- ​România este un caz interesant, va lua o bucata mare din banii europeni în anii care vor veni: în jur de 80 miliarde euro, mare parte granturi, a declarat Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei, într-o conferința organizata de The Economist. Problema este, spune el,…

- Romania a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu Austria, in etapa a patra din Liga Națiunilor, iar Ilie Dumitrescu a analizat prestația „tricolorilor” in meciul de la Ploiești. Fostul internațional a laudat atitudinea jucatorilor, remarcand un progres fața de meciurile cu Islanda și Norvegia, dar a spus…

- Ludovic Orban a precizat ca decizia politica de a fabrica Remdesivir in Romania exista, insa trebuie sa mai existe si companii care sa aiba capacitatea sa introduca in fabricatie si mai ales sa existe conditiile legale indeplinite pentru a putea produce si vinde pe piata aceste medicamente. …

- Gabi Balint (57 de ani) a explicat marea problema observata dupa duelul cu Islanda, 1-2, in barajul pentru EURO 2020: lipsa unui lider in teren. In plus, fostul internațional s-a declarat dezamagit și de selecționerul Mirel Radoi, spunand ca pentru meciul din baraj era nevoie de un antrenor cu experiența.…

- "Activam in acest domeniu in Romania de mai bine de 20 de ani. Vad ca an de an portofoliul de clienti creste. Din ce in ce mai multi clienti devin conttienti de riscurile pe care le au si aleg sa isi cumpere polite de asigurare. Anul acesta, seceta a fost o mare problema. Noi pentru seceta am asigurat…

- "Eu cred ca trebuie sa fim echilibrati. Avem un invatamant puternic si niste copii invatati. O societate solida se bazeaza pe multa cunoastere. Pe de alta parte, trebuie sa asiguram securitatea copiilor si a familiilor acestora. Eu am propus ca scoala sa inceapa dupa anumite reguli, intr-un…