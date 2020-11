Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a semnat un contract în valoare de 86 de milioane de euro cu start-up-ul ClearSpace pentru curațarea orbitei Pamântului.Start-up-ul elvetian ClearSpace va trimite pe orbita sateliti de mici dimensiuni care vor avea misiunea sa prinda „gunoiul…

- Zece noi sateliti pentru observatii stiintifice asupra Pamantului au fost lansati pe orbita joi, cu o racheta Electron apartinand Rocket Lab, de la baza de lansare a companiei din Noua Zeelanda, transmite Space.com. Lansarea a avut loc joi, la ora locala 10:21 (miercuri seara, la ora 21:21 GMT). Noua…

- Firma care a caștigat contractul de colectare a gunoiului din zona sudica a județului Hunedoara amenința ca se retrage de pe trasee. O majorare de tarif care nu este pe placul administrațiilor locale pare a fi motivul pentru care societatea amenința ca nu mai ridica deșeurile.

- ​Raportul alternativ al europarlamentarului Victor Negrescu privind noua strategie europeana pentru IMM-uri a fost aprobat cu o larga majoritate de catre Comisia pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European.

- O racheta ruseasca Soyuz a plasat luni pe orbita patru minisateliti de cercetare germani, la circa 600 de kilometri deasupra Pamantului, relateaza dpa. Lansarea, de la Cosmodromul Plesetsk, in nordul Rusiei, a decurs conform planului, a declarat la Moscova Ministerul rus al Apararii.…

- Un candidat de pe lista USR Sector 1 a fost cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Soția acestuia lucreaza la o firma americana care a fost inculpata in SUA pentru șpaga data in Romania. In același timp, un al USR-ist de la Sectorul 1 are datorii la o firma a defunctului…