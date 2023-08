Agenţia spaţială a Pentagonului a atribuit Lockheed Martin şi Northrop Grumman contracte de 1,5 miliarde de dolari pentru sateliţi de comunicaţii SDA a spus ca cei 72 de sateliti vor fi pentru varianta ”Beta” a constelatiei sale Tranche 2 Transport Layer, o retea pe care armata americana o construieste pentru a furniza comunicatii criptate printr-o flota de sute de sateliti, pe care o numeste Arhitectura Spatiala Proliferated Warfighter. Lockheed si Northrop vor construi fiecare 36 dintre prototipurile de sateliti, a caror lansare este programata sa inceapa pana in septembrie 2026. Contractul Lockheed este in valoare de 816 milioane de dolari, iar al Northrop este de 733 de milioane de dolari. Un purtator de cuvant al SDA a declarat pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

