Agenția SEO Cupcake raportează DUBLAREA solicitărilor pentru servicii de SEO în 2021 Pandemia a adus multe schimbari in domeniul promovarii afacerilor. Din ce in ce mai mulți antreprenori, indiferent de marimea companiei, au inceput sa vada publicitatea online ca fiind cea mai buna metoda pentru a capata vizibilitate la nivel local și național. Acest lucru se datoreaza nevoii de a-și transfera activitatea in mediul online, pe toate planurile, inclusiv cel al comunicarii cu audiența vizata. Fara a comunica eficient cu clienții sau potențialii clienți, mai ales firmele mici pot intampina dificultați in creșterea vanzarilor. Cumparatorii vor intotdeauna sa gaseasca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

