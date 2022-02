Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie sustine ca FSB, serviciile ruse de informatii externe, au primit ordin sa organizeze lovituri de stat pentru preluarea puterii in orasele ucrainene mari imediat ce ar incepe o eventuala invazie, relateaza The Guardian.

- Autoritațile de la Kiev au luat o decizie importanta pentru a evita invazia Rusiei. Ucraina va renunța astfel la aderarea la NATO pentru a evita invazia Rusiei, dupa cum a anunțat Vadim Pristaiko, ambasadorul acestei țari in Marea Britanie, transmite BBC.

- Joe Biden le-ar fi spus celorlalți lideri NATO și UE ca SUA considera ca Vladimir Putin a decis sa declanșeze invazia in Ucraina, care ar putea avea loc in urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian și Financial Times. Jack Sullivan, consilierul pe securitate naționala…

- Marea Britanie a adoptat joi legislatia care ii permite sa isi inaspreasca regimul de sanctiuni impotriva Rusiei, menit a contribui la descurajarea Moscovei de a invada Ucraina, a anuntat guvernul britanic, potrivit AFP. Anuntat de luna trecuta, acest nou regim urmareste sa permita Marii Britanii,…

- Marea Britanie va publica in aceasta saptamana legislatie noua care va permite extinderea sanctiunilor care pot fi aplicate impotriva Rusiei in tentativa de a descuraja agresiunea impotriva Ucrainei, a declarat duminica ministrul de externe Liz Truss, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Ceea ce…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare consistenta de forte in Europa in contextul tensiunilor generate de concentrarea a peste 120.000 de militari rusi la granitele Ucrainei. Propunerea va fi facuta saptamana viitoare la reuniunea sefilor militari din Alianta.

- Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraev, despre care Marea Britanie a afirmat sambata ca este un potential candidat ales de Kremlin sa conduca Ucraina dupa o ofensiva militara, a scris intr-o postare pe Facebook ca tara sa are nevoie de noi lideri. Statele Unite s-au declarat ingrijorate de dezvaluirile…

- O cerere de extradare, formulata de Londra, este studiata in prezent de catre Parchetul din Brandenburg an der Havel, declara AFP, confirmand o informatie dezvaluita de saptamanalul Der Spiegel.Parchetul il suspecteaza pe acest cetatean britanic de faptul ca a transmis, cel mai tarziu incepand din noiembrie…