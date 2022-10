Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) isi propune sa declare emisiile de la aeronavele mici cu motoare cu piston, care functioneaza cu combustibil cu plumb, ca fiind un pericol pentru sanatatea publica, transmite Reuters. Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care…

- Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care opereaza cu combustibil cu plumb reprezinta aproximativ 70% din plumbul care intra in atmosfera, potrivit estimarilor guvernului SUA. Plumbul nu se afla in combustibilul care este folosit de aeronavele comerciale. EPA a declarat…

- Agenția de securitate rusa FSB a anunțat, luni, ca a reținut un consul japonez in orașul portuar rusesc Vladivostok pentru suspiciune de spionaj și i-a ordonat sa paraseasca țara, transmite Reuters. Autoritațile de la Tokyo acuza Moscova ca diplomatul a fost arestat intr-un „mod intimidant”, imobilizandu-l…

- Serviciile secrete americane considera ca Moscova cumpara muniție pentru artilerie din Coreea de Nord, a relatat New York Times. Informația vine in contextul in care recent s-a aflat și ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana, transmite Reuters. Oficiali guvernamentali americani…

- Dupa ce a decis suprataxarea contractelor part-time, la nivelul unui contract normal, de 8 ore, indiferent de numarul orelor lucrate, Ministerul de Finanțe publica acum noile reglementari care pun in aplicare aceasta suprataxare. Conform unui proiect in dezbatere publica, cei care au contracte part-time…

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca, vineri, rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta,…

- The European Union told Hungary and Poland on Wednesday to improve judicial and media independence, as well as anti-graft safeguards, saying conditions to unlock billions in aid for the two remain unaddressed and serious concerns persist, according to Reuters. The assessment came in the EU executive’s…

- European Union finance ministers on Tuesday formally approved Croatia becoming the 20th member of the euro common currency at the start of 2023, according to Reuters. European Commission Vice President Valdis Dombrovskis said Croatia’s accession confirmed that the euro remained an “attractive, resilient…