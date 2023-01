Ce a fost. Ce mi-aş dori

La final de an şi la început de an nou se trag concluzii şi se exprima speranţe, fiinţaumană având aproape mereu şi în orice context dorinţa de a-i fi mâine mai bine decât ieri. Privind la anul tocmai scurs, sunt tentat să îl consider unul cu adevărat excepţional pentru sportul românesc, o mână de ... [citeste mai departe]