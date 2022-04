Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si platit, in cursul saptamanii trecute, fonduri europene in valoare totala de 17,6 milioane de euro (17.568.016 euro) pentru investitiile finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, anunta…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca peste 17,5 milioane de euro vor intra in conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatilor publice cu care agenția are contracte incheiate. Sumele reprezinta fonduri pentru investitiile finantate prin intermediul Programului…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit si a analizat 103.204 solicitari de finantare in valoare de peste 12 miliarde de euro depuse, in intervalul martie 2015 – martie 2021, de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice si finantate prin Programul National de Dezvoltare…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aduce la cunostinta tuturor beneficiarilor PNDR ca, in data de 9 februarie 2022, Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea procedurii falimentului impotriva Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance. In consecinta, politele emise de City…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis, la finele lunii trecute, Comisiei Europene (CE) solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro (426.811.944 E) reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a transmis, la sfarsitul lunii ianuarie 2022, Comisiei Europene (CE), solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro pentru rambursarea platilor realizate din bugetul national catre fermieri in perioada 16 octombrie - 31 decembrie 2021, informeaza…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lanseaza sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare din acest an pentru submasura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) pentru investitii in exploatatii pomicole. Ghidul solicitantului aflat in consultare…