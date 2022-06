Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17 milioane lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021. Potrivit art. 1, alin (5), din Hotararea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a inceput din aceasta saptamana autorizarea la plata pentru schemele de sprijin cuplat in sector vegetal 2021. In conformitate cu prevederile art. 1, alin (5), din Hotararea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022, cuantumul pentru fiecare masura a fost…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a demarat de luni, 16 mai, autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021. „Potrivit art. 1, alin (5), din Hotararea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021. Culturile pen.tru care fermeirii primesc cele mai mari sume sunt legumele cultivate in spații protejate …

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 – 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural,…

- Aproape 1,3 milioane de lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate prin cererile de plata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare de 5.062.305 lei. Citește…