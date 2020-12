Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 2 decembrie, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2020, a anuntat joi institutia. Potrivit sursei citate, pana in prezent s-au autorizat…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat Campania de plați in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2020. In conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit nivelul avansurilor pentru…

- Peste 731.000 de fermieri au fost autorizati pentru plata avansului in Campania 2020, iar suma totala autorizata la plata este de 1,43 miliarde de euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat…

- Valoarea activelor totale, aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 30 septembrie 2020, la 72,58 miliarde de lei, in creștere cu 17,96% fața de septembrie 2019, depașind astfel pragul de 14 miliarde de euro. Aceasta evoluție a avut la baza doi factori importanți:…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat plata rentei viagere agricole aferente anului 2019, suma totala platita catre cei 37.532 de rentieri ridicandu-se la 46,75 milioane de lei, a anuntat, miercuri, APIA. "In perioada urmatoare, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat incepand de vineri, de la ora 0:00, suma de 135,4 milioane de euro pentru un numar de 30.005 fermieri, in cadrul schemelor de plati directe aferente anului 2020 si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe vineri plata avansului pentru schemele de plati directe aferente anului 2020 si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. Astfel, fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata…