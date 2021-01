Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Raportul de selectie intermediar etapa lunara 1, sesiunea 01/ 2020 pentru submasura 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" componenta infrastructura de irigatii din Programul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat marti prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru realizarea abatoarelor de capacitate mica din zona montana pana la data de 31 martie 2021, alocarea financiara disponibila fermierilor prin Programul National de Dezvoltare…

- Fondurile nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 pentru gestionarea si prevenirea riscurilor la nivelul exploatatiilor au depasit 5,7 milioane de euro, iar numarul beneficiarilor a ajuns la 2.574 de fermieri, a anuntat, vineri, Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- Fondurile nerambursabile acordate prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea si prevenirea riscurilor la nivelul exploatatiilor se ridica la o valoare totala de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 fermieri, iar sprijinul este de 70% din valoarea…

- ”Fondurile nerambursabile acordate prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea si prevenirea riscurilor la nivelul exploatatiilor se ridica la o valoare totala de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 fermieri. Acest sprijin financiar acordat fermierilor…

- Fondurile nerambursabile acordate prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea si prevenirea riscurilor la nivelul exploatatiilor se ridica la o valoare totala de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 fermieri, iar sprijinul este de 70% din valoarea…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat vineri ca 493 de tineri fermieri vor beneficia de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), in valoare de peste 20,2 milioane de euro. ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a finalizat evaluarea tuturor cererilor tinerilor fermieri pentru finantarea exploatatiilor agricole, depuse in sesiunea derulata la nivel national si, pentru prima oara, in diaspora la nivelul intregii Uniuni Europene, in perioada 15 iulie – 15 octombrie…