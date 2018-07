Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a atras atentia asupra 'riscurilor dramatice' cu care se va confrunta daca nu va primi fonduri suplimentare dupa ce SUA au anuntat o inghetare partiala a finantarii pe care o asigurau, transmite marti AFP, informeaza Agerpres.Intr-o…

- In pofida ajutoarelor suplimentare venite sa compenseze o scadere a finantarii din partea SUA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) inregistreaza in continuare un deficit de peste 200 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, potrivit ONU, informeaza marti AFP, preia Agerpres.Daca…

- In pofida ajutoarelor suplimentare venite sa compenseze o scadere a finantarii din partea SUA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) inregistreaza in continuare un deficit de peste 200 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, potrivit ONU, informeaza marti AFP. Daca gaura din buget…

- Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP. "In saptamanile…

- Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP. "In…

- Fortele aeriene israeliene au atacat 15 obiective ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, dupa ce sistemul antiaerian israelian Iron Dome a interceptat proiectile lansate de militanti din regiunea palestiniana, informeaza site-ul postului Haaretz.

- Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) a devenit ''o problema'' pentru ca mentine in viata speranta ''nerealista'' a revenirii tuturor refugiatilor, ceea ce alimenteaza conflictul in Orientul Mijlociu, a afirmat joi ministrul elvetian de externe, Ignazio Cassis,…

- Soldati israelieni si manifestanti palestinieni au fost implicati luni dimineata in confruntari la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, 22 de palestinieni fiind raniti, dintre care doi se afla in stare grava, cu cateva ore inaintea inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, transmit AFP si dpa. Mii de…