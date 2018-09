Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a lansat un apel sambata Statelor Unite sa-si reconsidere "decizia regretabila", anuntata cu o zi mai devreme, de a opri finantarea Agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), relateaza AFP. UE a subliniat importanta continuarii acestui sprijin international acordat UNRWA,…

- Guvernul german s-a angajat vineri sa creasca semnificativ finantarea pentru Agentia ONU care ii sprijina pe refugiatii palestinieni, dupa ce SUA si-au suspendat ajutorul, relateaza dpa. Ministrul...

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) si-a anuntat miercuri decizia de a concedia peste 250 de angajati din Fasia Gaza si din Cisiordania, dupa reducerea drastica a ajutorului american pentru organizatia internationala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al UNRWA,…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) si-a anuntat miercuri decizia de a concedia peste 250 de angajati din Fasia Gaza si din Cisiordania, dupa reducerea drastica a ajutorului american pentru organizatia internationala, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al UNRWA, Chris Gunness,…

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a atras atentia asupra 'riscurilor dramatice' cu care se va confrunta daca nu va primi fonduri suplimentare dupa ce SUA au anuntat o inghetare partiala a finantarii pe care o asigurau, transmite marti AFP, informeaza Agerpres.Intr-o…

- In pofida ajutoarelor suplimentare venite sa compenseze o scadere a finantarii din partea SUA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) inregistreaza in continuare un deficit de peste 200 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, potrivit ONU, informeaza marti AFP. Daca gaura din buget…

- Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP. "In saptamanile…

- Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP. "In…