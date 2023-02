Stiri pe aceeasi tema

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, Glovo prezinta principalele obiceiuri ale romanilor referitoare la consumul de pizza. In ultimul an, prin platforma Glovo , in Romania au fost livrate in total 5.726.591 pizza, de peste doua ori mai multe fața de 2021, aproximativ o pizza la 5 secunde. Conform…

- La ședința ordinara din ianuarie, consilierii județeni au aprobat participarea Consiliului Județean Maramures la evenimentele nationale si internationale de promovare turistica pentru anul 2023. Țara – Oraș – Denumirea – Perioada – Relevanța – Nr. Vizitatori – Expozanți 1 „Israel, Tel Aviv” – IMTM –…

- ”Campania Ieftinuarie 2023, desfasurata pentru al cincilea an de Vola.ro, s-a incheiat cu bilete de avion in valoare de peste 5,4 milioane de euro achizitionate de romani. Calatorii nu au vrut sa rateze aceasta ocazie si au profitat din nou de cele mai mici preturi din an la biletele de avion, astfel…

- ”Sarbatorile aduc cu ele si aglomeratie si timp crescut de asteptare in toate aeroporturile Europei. Autoritatile aeroportuare recomanda pasagerilor sa soseasca la aeroport cu minim 3 ore inainte de ora programata de decolare pentru finalizarea formalitatilor de check in, control de securitate si control…

- In timpul pandemiei companiile aeriene s-au confruntat cu lipsa personalului, cu un numar de zboruri sau locuri pe zbor cu mult reduse fața de perioada pre-pandemica, aeroporturile nu aveau suficient personal pentru a asigura serviciile la sol, iar calatorii și-au schimbat stilul de a calatori. Cu toate…

- Incepand de joi, 22 decembrie, cel mai nou Hotel de Gheata de la Balea Lac isi asteapta vizitatorii si oaspetii, anunța organizatorii, informeaza News.ro. Temperatura din interiorul Hotelului de Gheata este cuprinsa intre -1 si 2 grade Celsius.In prezent, hotelul dispune de 10 camere, iar tema din acest…

- 120.000 de euro pentru Wizz Air si doua noi destinatii de la Craiova. Consiliul Judetean (CJ) Dolj va vota astazi, intr-o sedinta extraordinara , aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru compania aeriana Wizz Air Hungary Ltd, in scopul creșterii traficului numarului de destinații la Aeroportul…