- Media nord-coreene au difuzat miercuri imagini cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, prezidând o reuniune consacrata coronavirusului si amenintarii unui taifun, în contextul în care zilele trecute au aparut diverse speculatii în strainatate alimentate din nou de starea sa de…

- Serviciul National de Informatii (NIS) a anuntat ca sora lui Kim Jong-un, Kim Yo-long, a fost delegata sa se ocupe de afacerile externe cu SUA si Coreea de Sud, ceea ce inseamna ca sora mai mica a liderului de la Phenian a preluat partial puterea in tara, relateaza The Korea Herald.

- Deși regimul comunist de la Phenian susține sus și tare ca in Coreea de Nord nu a fost inregistrat niciun caz de coronavirus, datorita conducerii „divine” a marelui lider Kim Jong-un, realitatea pare cu totul ...

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un a facut un pas inapoi și a suspendat planurile de acțiune militara impotriva Coreei de Sud, intr-o mișcare surpriza, in contextul escaladarii tensiunilor in peninsula, scrie The Guardian.

- Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud au intrat int-o noua perioada de tensiuni puternice, dupa ce liderii de la Phenian acuza Seulul ca susține activiști și dezertori care raspandeasc materiale anti-regim, scrie The Guardian.

- Televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat luni imagini cu liderul Kim Jong-un luând parte la o ședința a partidului ce a avut loc în weekend weekend, la câteva saptamâni dupa zvonurile legate de starea sa de sanatate și posibilul deces, relateaza Reuters.În…

