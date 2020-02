Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare au aparut zvonuri ca virusul ucigaș, provenit din China, care a creat panica in toata lumea, ar fi ajuns in Moldova. Iata cum comenteaza acest fapt Agentia Nationala pentru Sanatate Publica.

- Spitalul raional Calarași se afla la coada clasamentului privind performanța in activitate pentru anul 2018, se arata intr-un clasament publicat recent pe platforma spitale.md . Cu un scor de 1436 de puncte, instituția calarașeana s-a situat pe penultimul loc, o performanța mai slaba avand doar spitalul…

- Spitalul din Ungheni continua sa ramana printre lideri in Republica Moldova la capitolul performanța in activitate, se arata intr-un clasament publicat recent pe platforma spitale.md Instituția respectiva, alaturi de cele din Cahul, Drochia, Cantemir și Edineț, s-au aflat, in anul 2018, in top cinci…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica avertizeaza despre consecințele intoxicarii cu spray lacrimogen. Autoritatea face precizarile dupa ce 25 de elevi din satul Talmaza s-au intoxicat cu spray lacrimogen luna aceasta.

- Adolescenta de 14 ani din satul Brinza, raionul Cahul, ar fi murit de gripa. Astazi, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a anunțat ca copila decedata avea diagnosticul: IRVA. Insuficiența respiratorie gradul III. Pneumonie franc-lombara bilaterala.

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) anunta ca numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) a crescut cu 19,3 la suta, comparativ cu saptamana precedenta. Totodata, in tara au fost confirmate doua cazuri de gripa.

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) anunta ca numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) este unul mic si se atesta o descreștere cu 19,6% in comparație cu aceeași perioada a sezonului precedent.Astfel, in perioada 30.09.

- Primul lot de 50 de mii de vaccinuri antigripale a ajuns saptamana trecuta in Republica Moldova. Acestea au fost transportate in teritoriu și practic imediat vor incepe și imunizarile. La Ungheni, au ajuns 2000 mii vaccinuri, iar la Calarași – 1200. ”Este prima tranșa și, desigur, e prea puțin, dar…