- Ies la iveala nereguli grave la fosta stație GPL din Crevedia: nu mai avea autorizație de mediu de aproape trei ani de zileFosta statie GPL din Crevedia nu mai avea autorizatie de mediu de aproape 3 ani, a scris, pe Facebook, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ( ANPM), mentionand ca acesta…

- Agenția Naționala pentru Protecția Mediului transmite ca fosta stație GPL, care a provocat dezastrul de sambata seara, din județul Dambovița, nu ar mai fi trebuit sa funcționeze din data de 14.10.2020, dupa ce titularul a notificat Agenția de Protecție a Mediului din județ cu privire la incetarea activitații…

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- Ion Doldurea este tatal patronului care deține stația GPL ilegala din Crevedia și, totodata, primarul din Caracal. In urma tragicului accident, care s-a soldat cu moartea a doua persoane, dar și cu ranirea a 58 de oameni se autosuspenda din funcția pe care o are la PSD, asta dupa exploziile devastatoare…

- Patronul care deține majoritatea din acțiunile firmei Flagas SRL, din care face parte stația GPL din Crevedia care a explodat sambata seara, este Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal. ISU Dambovița a pecizat ca stația nu mai avea autorizație se securitate la incendiu din 2020.

- Imaginile surprinse de camerele Google StreetView pe DN1A, la Crevedia, arata ca la locul exploziilor devastatoare de sambata, exista o parcare ingradita cu numeroase cisterne, dar și mecanisme din care pare ca se facea transferul de gaze din rezervoare in cisterne. Firma, deținuta majoritar de fiul…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu, fost șef al Poliției Romane, a declarat, duminica dimineața, ca se face o evaluare asupra modului cum au acționat forțele MAI la exploziile din Crevedia. Exploziile s-au produs in seara de sambata, 26 august 2023. Prima explozie s-ar…

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului(ANPM) a emis un comunicat din presa prin care a oferit detalii in legatura cu stațiile de supraveghere a mediului care pot inregistra primele semne de radioactivitate, in cazul unui incident nuclear in Ucraina.”Statia de pe Varful Toaca va inregistra primele…