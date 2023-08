Stiri pe aceeasi tema

- Update 2: Situatia victimelor este urmatoarea: La Spitalul Bagdasar – 11 pacienti (3 intubati), la Spitalul Universitar – 4 pacienti, la Spitalul de Arsi – 4 pacienti (1 intubat), iar la Spitalul Floreasca 27 pacienti (4 intubati), informeaza Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului. Update:…

- Informațiile cu privire la explozia puternica de la stația GPL din Crevedia au captat atenția intregii țari, generand o reacție rapida din partea autoritaților. Marcel Ciolacu va merge la celula de criza de la MAI, in urma celor intamplate. Anunțul facut de Guvern.

- Șoferilor care se afla in aceasta situație le poate fi restituit permisul de conducere reținut. Poliția Romana și Ministerul Afacerilor interne au anunțat ca Ordonanța de urgența intra in vigoare incepand de astazi. ”Anunț important pentru cei care va regasiți in urmatoarea situație. Ați fost testat…

- A inceput sezonul alergiei la ambrozie care afecteaza anual mii de cetațeni. Pentru informarea populației despre pericolul acestei plante, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) desfașoara o campanie de sensibilizare, iar Agenția Naționala de pentru Siguranța Alimentelor desfașoara…

- Mistrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat, in urma cu o saptamana, ca pensionarii iși vor primi mai devreme pensiile in aceasta luna, dat fiind ca pe 15 august romanii sarbatoresc Sfanta Maria Mare. „(…) Pensiile prin mandat poștal vor fi platite intre 1-11 august, iar…

- Va informam ca din cauza creșterii consumului de apa potabila in aceasta perioada caniculara, care depașeste capacitatea de extracție a forajelor, incepand cu data de 13.07.2023, in comuna Malu cu Flori, se reduce presiunea in sistem in intervalele orare 08:00-18:00 și 23:00-05:00, pentru acumulare…

- Absolventii de invatamant din promotia 2023 sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, in raza carora isi au domiciliul, pentru a putea beneficia de servicii gratuite de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii, servicii de formare profesionala,…

- In continuarea demersurilor de a adapta activitatile de final de an scolar la contextul generat de protestul personalului din invatamantul preuniversitar, Ministerul Educatiei a publicat, in consultare publica, proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru de organizare si…