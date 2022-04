Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o hotarare definitiva, starea de incompatibilitate a medicului chirurg Salem Zahra, directorul medical al Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate in anul 2019.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, vineri, o cerere de anulare a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care Marius Cosmin Dumitru, primarul comunei doljene Simnicu de Sus, a fost declarat incompatibil. Hotararea instantei este definitiva.…

- Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, el fiind acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat.Este vorba de Catalin Visinoiu, in prezent procuror la Parchetul…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a fostului primar din comuna Alunu, județul Valcea și a sesizat organele de urmarire penala. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor…

- Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea a fost depistat de Agenția Naționala de Integritate cu o avere nejustificata de aproximativ 100.000 de lei. Barbatul este anchetat și pentru fals in declarații, deoarece deținerea mai multor autoturisme. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Comisia…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre Floriștean Adrian a infracțiunii de fals in declarații, prevazuta de art. 326 din Codul Penal, intrucat nu a declarat veniturile…

- Marin Virciu, primarul comunei Garda de Sus, a fost gasit in incompatibilitate in anul 2018, deoarece a deținut simultan funcția de primar, dar și calitatea de comerciant, respectiv titular al unei intreprinderi individuale. Primarul a caștigat procesul cu ANI. Raportul privind constatarea starii de…

- Curtea de Apel Brașov a decis, astazi, ca inculpații trimiși de procurorii anticorupție in judecata nu se fac vinovați de faptele incriminate. Sentința este definitiva. Informația a fost confirmata in exclusivitate pentru newsbv.ro de catre avocatul Vladimir Ciolacu, aparatorul a patru dintre inculpați:…