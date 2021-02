”In perioada ianuarie – decembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 19.140 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 18% se refera la contracte finantate din fonduri europene. Totodata, aproximativ o treime din totalul procedurilor contin 78.609 contracte subsecvente (loturi). Mai mult decat atat, in aceeasi perioada au fost emise 10 avertismente de integritate in valoare totala de 54,3 milioane lei (aprox. 11,1 milioane euro)”, se arata intr-un…