- Simona Halep este suspendata din tenis de la finalul lunii octombrie, din cauza unui test pozitiv cu Roxadustat, efectuat pe durata US Open 2022. Dupa mai bine de 6 luni, romanca a fost in sfarșit audiata, iar ANAD a transmis cand va primi un verdict in acest caz.

- Agenția Naționala Anti-Doping (ANAD) a participat la audierea Simonei Halep din zilele de 28 și 29 iunie. Astfel, ANAD a facut primele declaratii despre audierea Simonei Halep: „O prezența neutra și obiectiva”. ANAD, anunț despre audierea Simonei Halep. ”Pentru a menține integritatea procesului…” ANAD…

- Poloneza Agnieszka Radwanska (34 de ani), una dintre rivalele „clasice” din perioada de glorie a Simonei Halep (31 de ani), a luat atitudine in cazul de dopaj al constanțencei. Au trecut 280 de zile de la ultimul meci oficial al Simonei Halep, partida cu Daria Snigur, din turul inaugural de la US Open…

- Patrick Mouratoglou (52 de ani), antrenorul Simonei Halep (31), le-a raspuns mai multor persoane care au avut intrebari legate de situația sportivei. Seara trecuta, Simona a anunțat ca audierea cazului ei de dopaj a fost amanata pentru a treia oara, la intervenția ITIA (Agenția Internaționala de Integritate…

- Simona Halep a jucat ultimul meci la US Open 2022, iar ultimele luni au fost cele mai dificile din cariera fostei lidere WTA. Inaintea ședinței de guvern de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a comentat situația prin care trece sportiva din Constanța.

- Daria Snigur o invingea surprinzator pe Simona Halep in primul tur de la US Open (29 august 2022), dar nimeni nu se gandea atunci ca acela ar putea fi ultimul meci pentru romanca. La aproape noua luni distanța, sportiva din Ucraina a vorbit despre cazul de dopaj in care este implicata fosta lidera WTA…

- Daria Snigur o invingea surprinzator pe Simona Halep in primul tur de la US Open (29 august 2022), dar nimeni nu se gandea atunci ca acela va fi ultimul meci pentru romanca. La aproape noua luni distanta, sportiva din Ucraina a vorbit despre cazul de dopaj in care este implicata fosta lidera WTA (a…

- La mai bine de șase luni de cand a fost suspendata pentru ca a fost prinsa dopata, Simonei Halep ii sunt contestate declarațiile pe care le-a facut cu privire la faptul ca unul dintre suplimentele sale nutritive a fost contaminat cu roxadustat, și astfel ar fi ajuns substanța interzisa in corpul ei.…