Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) anunta, sambata, ca 52% dintre angajati vor merge in telemunca de luni, prioritate avand cei care sunt nevaccinati si cei care au probleme medicale. Agentia are 77% dintre angajati vaccinati, scrie news.ro.”Astazi am convocat Colegiul Managerial al ANFP…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) anunta, sambata, ca 52% intre angajati vor merge in telemunca de luni, prioritate avand cei care sunt nevaccinati si cei care au probleme medicale. Agentia are 77% dintre angajati vaccinati, potrivit news.ro. ”Astazi am convocat Colegiul Managerial…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) anunta, sambata, ca 52% intre angajati vor merge in telemunca de luni, prioritate avand cei care sunt nevaccinati si cei care au probleme medicale. Agentia are 77% dintre angajati vaccinati.

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5% din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat adoptarea Hotararii de Guvern prin care s-a aprobat transmiterea actualei baze nautice de la Falticeni, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, in domeniul public al ...

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca personalul din sistemul public trebuie sa fie vaccinat sau testat, argumentand ca in zonele unde angajatii statului intra in contact cu cetatenii trebuie data dovada de responsabilitate. Acesta a spus ca nu doar personalul medical, dar si personalul din invatamant…

- Secretarul de stat Mihai Pașca a anunțat emiterea in aceasta saptamana a Hotararii de Guvern prin care a fost adoptata strategia privind acest obiectiv prioritar pentru Ministerul Justiției. Strategia are in centrul sau Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Strategia…

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, incluzand, intre altele, posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie, si a…