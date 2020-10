Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 1 oct - Sputnik. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat astazi lansarea procedurii de infringement impotriva Marii Britanii, in conformitate cu prevederile Acordului de retragere. Penalizarea Londrei are legatura cu noua lege britanica privind piata interna. ©…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP. In fata Camerei…

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP,…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson, care recent a recunoscut ca Marea Britanie nu a inteles amploarea pandemiei Covid-19 si ar fi putut actiona diferit, a facut joi o prima vizita in Scotia in acest an, in insulele Orkey de pe coasta de nord, pentru a-si intari angajamentul pentru o natiune unita. Totusi…

- Britanicii nu au votat in favoarea Brexitului, la 23 iunie 2016, din cauza vreunei manipulari rusesti, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, la o zi dupa publicarea unui raport in care se denunta putinele investigatii ale Guvernului, solicitate in mai multe randuri, relateaza Reuters.”Poporul…