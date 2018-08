Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Moody’s mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, a informat sambata Ministerul de Finante. In urmatorii doi ani, agentia de rating prognozeaza o crestere a PIB-ului real cu 4% in 2018, respectiv…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul municipiului Bucuresti pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala la "BBB-", cu perspectiva stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara, preluat de Agerpres.De asemenea, Fitch a confirmat calificativul pentru…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Bucuresti la ''BBB minus'', perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara.

