Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala și a modificat perspectiva de...

- Fitch Ratings a revizuit de la stabila la negativa atat perspectiva de rating a Bancii Comerciale Romane (BCR), cat si pe cea a BRD - Groupe Societe Generale (BRD), si a confirmat la "BBB plus" ratingurile lor pe termen lung, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Decizia vine…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia acestuia,…

- Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei de la stabila la negativa și se asteapta la un deficit de 8% și o contracție economica de 5,9%, in 2020 Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP). De asemenea, Fitch a reconfirmat rating-ul…

- Agenția de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala și a revizuit perspectiva de țara de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului

- Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, informeaza Ministerul Finantelor...

- Deprecierea monedei nationale din ultimele zile nu are legatura cu situatia politica din Romania, a declarat marti vice-premierul Raluca Turcan, care a apreciat insa ca perceptia partenerilor internationali ai Romaniei a fost afectata de decizia CCR referitoare la desemnarea lui Ludovic Orban pentru…