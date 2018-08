Stiri pe aceeasi tema

- Anumite medicamente care au ca substanta activa valsartan, produsa de compania chineza Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, sunt retrase de pe piata intrucat aceasta contine impuritati cu potential carcinogen, anunta Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

- Agentia precizeaza ca substanta activa continuta de celelalte medicamente, fabricata de alti producatori, nu este afectata si recomanda pacientilor sa nu renunte la tratament fara a discuta cu medicul sau farmacistul, medicamentul fiind prescris in afectiuni grave ale sistemului circulator. Agentia…

- Laboratorul chinez Huahui a chemat inapoi aceasta molecula pe 18 iulie din cauza prezentei N-nitrosodimetilaminei (NDMA), o substanța clasata ca probabil cancerigena pentru om in caz de utilizare prelungita. „In urma unei evaluari preliminare, EMA apreciaza ca ar putea aparea un caz suplimentar…

- SCUMP…Dispar medicamentele din farmacii si nu este gluma! Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) a transmis, zilele trecute, liderilor coalitiei de guvernare o scrisoare deschisa prin care solicita aplicarea unei formule diferentiate de calcul a taxei clawback, pentru a…

- Totodata, aceasta a precizat ca iși dorește ca lista de medicamente compensate sa fie actualizata trimestrial. Ieri a avut loc prima intalnire a grupului de lucru avand ca obiectiv modificarea legislației care reglementeaza taxa clawback, intalnire la care reprezentanții producatorilor de medicamente…

- „In data de 16 mai, ora 20:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat la controlul specific, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman R.G., in varsta de 33 ani, domiciliat pe raza judetului Bihor, in calitate de pasager intr-un autoturism marca Opel Vectra, inmatriculat in Romania”,…

- Din 2014 pana la finalul anul trecut Agentia Americana de Medicamente (FDA) a aprobat aproape 160 de tratament noi, iar Agentia Europeana pentru Medicamente. Asta in timp ce in Romania s-au aprobat de doua ori mai putine medicamente inovative comparativ cu cele aprobate in Europa. Din totalul de medicamente…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor...