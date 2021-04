Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a cerut ca productia de vaccinuri anti-COVID-19 Johnson & Johnson sa fie stopata intr-o fabrica in care ar fi fost obtinute 15 milioane de doze care prezentau deficiente de fabricatie.Reprezentantii grupului Johnson & Johnson au declarat…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a cerut ca productia de vaccinuri anti-COVID-19 Johnson & Johnson sa fie stopata intr-o fabrica in care ar fi fost obtinute 15 milioane de doze care prezentau deficiente de fabricatie, informeaza AFP, citata de

- ”Doresc sa ma asigur ca vor fi disponibile doze suplimentare de vaccin, in toamna, pentru a proteja oamenii in viitorul sezon de toamna-iarna in SUA”, a afirmat Bancel intr-un interviu acordat emisiunii ”Squawk Box”. Luna trecuta, Institutul National pentru Sanatate al SUA a inceput sa testeze o varietate…

- Daca aveți o dureri severe de cap, abdominale sau de picioare, ori dificultați de respirație, oficialii din domeniul sanatații din SUA considera ca este momentul unei vizite la medicul de familie. Acestea ar putea fi semne ale unui tip extrem de rar, dar sever, de cheag ce poate fi legat de vaccinul…

- Autoritațile de reglementare din domeniul medical din SUA cer o pauza in utilizarea vaccinului Johnson & Johnson. Administrația Americana pentru Alimente și Medicamente și centrele pentru Controlul Bolilor cer ca utilizarea vaccin ului Johnson & Johnson sa fie oprita temporar, dupa ce șase persoane…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat astazi depozitarea vaccinului impotriva Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech la temperaturi de congelator, adica mai mari decat cele autorizate pana in acest moment. Asta va facilita distribuția acestuia, potrivit Agerpres . EMA a indicat intr-un comunicat…

- Copiii americani cu varsta sub 12 ani vor fi „foarte probabil” vaccinati la inceputul anului 2022, a declarat consilierului Casei Albe pe probleme COVID-19, cunoscutul imunolog Anthony Fauci.Avand in vedere progresul studiilor incepute de mai multe companii care dezvolta vaccinuri, Fauci spune ca cei…

- Vaccinul dezvoltat cu o singura doza dezvoltat de Johnson & Johnson’s one-shot pare sigur și eficace, potrivit unor documente publicate miercuri de Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA (FDA), potrivit Reuters. Comisia de experți independenți ai agenției americane se va intruni vineri…