- Comisia Medicamentului pe linga Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat astazi, in regim de urgența, alte doua studii clinice multicentrice internaționale, ce se desfașoara in paralel in peste 100 de instituții medicale din lume. Cercetarile medicale menționate au drept scop obținerea…

- ONU afirma ca reintoarcerea copiilor la școala este o urgența, dupa luni de restricții impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. Insa avand in vedere ca virusul inca face ravagii in parți din Statele Unite iar incidența infectarilor crește in state precum Coreea de Sud, Franța, Spania și Marea Britanie,…

- „Mobilaiud” este o companie romaneasca infiintata in 1993 de familia Godorogea, ce produce mobilier pentru gradina intr-o fabrica din localitatea Radesti, judetul Alba. Societatea a incheiat anul 2019 cu afaceri de 48,2 milioane de lei (10 mil. euro), inregistrand un plus de 10% fata de anul precedent.…

- Inca 129 de medicamente noi au fost autorizate de catre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, printre care și preparate destinate bolnavilor de cancer și diabet zaharat. Este vorba despre un nou tip de insulina, un medicament pentru bolnavii de cancer mamar și gastric și un anestezic general…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului European de handbal feminin din 2020. Romania va face parte din Grupa D, una dificila, alaturi de Norvegia, Germania și Polonia. „Tricolorele” au un moral bun in fața Norvegiei, avand in vedere victoria obținuta la ultimul turneu final (31-23).…

- Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati companiei farmaceutice britanice AstraZeneca o suma initiala de 750 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze ale vaccinului potential pentru Covid-19, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de Reuters.