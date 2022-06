Grossi a mai subliniat ca AIEA trebuie sa mearga acolo „cat mai curand posibil” si ca situatia de la fata locului, sub controlul fortelor armate ruse, este „in mod evident insuportabila”. „AIEA este la curent cu informatiile recente din mass-media si din alte parti care indica o situatie in curs de deteriorare pentru personalul ucrainean de la cea mai mare centrala nucleara din tara”, a spus Grossi. „Situatia de la aceasta centrala nucleara importanta este in mod clar de nesuportat. Suntem informati ca personalul ucrainean opereaza instalatia in conditii extrem de stresante, in timp ce amplasamentul…