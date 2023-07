Agenţia Internaţională pentru Energie a redus, joi, prognoza de creştere a cererii globale de petrol, pentru prima dată în acest an Cel mai important organism de supraveghere a energiei din lume a declarat ca cererea globala de petrol este acum pe cale sa creasca cu 2,2 milioane de barili pe zi in 2023, pentru a ajunge la o medie de 102,1 milioane de barili pe zi. China va genera 70% din cresterea cererii, a spus AIE. Aceasta prognoza reprezinta totusi o revizuire in scadere cu 220.000 de barili pe zi fata de raportul de luna trecuta, cand AIE a estimat o crestere cu 2,4 milioane de barili pe zi a cresterii la nivel mondial. ”Factorii macroeconomic adversi persistenti, evidenti intr-o scadere tot mai mare a productiei, ne-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

