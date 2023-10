Sergiu Rimovecz, titular la România U20

REȘIȚA – Selecționerul Costin Curelea are încredere tot mai mare în fundașul de la CSM Reșița și a decis să-l folosească în centrul defensivei în partidele cu Anglia și Norvegia! Sergiu Rimovecz a jucat titular pentru echipa națională Under 20 a României în cadrul turneului Under 20 Elite League împotriva Angliei. Tricolorii… [citeste mai departe]