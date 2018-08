Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a aparat miercuri vizita "strict privata" din Austria unde a participat la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, sustinuta de partidul de extrema-dreapta FPO, starnind critici dure in presa si din partea opozitiei de la Viena, relateaza AFP."A…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…

- Polemici mari in Austria, dupa ce șefa diplomației austriece Karin Kneissl (FPO, extrema dreapta) i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin cu o ampla reverența, la nunta sa care a avut loc sambata, scrie AFP.

