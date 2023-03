Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de rating Fitch a reconfirmat in data de 24 martie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila. Aceasta este prima modificare in sens pozitiv a perspectivei ratingului…

- Planul de aderare la zona euro cuprinde ca orizont anul 2029, insa ar putea fi 2026 daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi implementat in totalitate, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la un eveniment de specialitate, conform Agerpres."Planul de aderare la…

- Comisia Europeana a prelungit, de comun acord cu Romania, perioada inițiala de doua luni necesara pentru analiza celei de-a doua cereri de plata din PNRR, de 3.2 miliarde euro. Informația a fost transmisa pentru G4Media de oficialii Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Potrivit informațiilor…

- Comisia Europeana a transmis la jumatatea lunii ianuarie o scrisoare Guvernului Romaniei prin care avertizeaza asupra marilor restante in atingerea obiectivelor asumate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), au declarat pentru site-ul G4Media.ro o mai multe surse politice. Potrivit…

- „Pensiile speciale nu tin de competentele Uniunii Europene”, mai arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Cu toate acestea, pentru ca Romania sa primeasca fondurile alocate prin PNRR, aceasta trebuie sa indeplineasca satisfacator reformele referitoare la pensiile speciale…