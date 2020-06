Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europene de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP potrivit Agerpres.…

- Fortele de politie din Bosnia si Croatia si agentia regionala Europol au arestat opt presupusi traficanti si au blocat contrabanda cu 45 de migranti in Uniunea Europeana (UE), au anuntat autoritatile bosniace, citate de Reuters.In timpul unor perchezitii in mai multe locuri in nord-vestul…

- SEMNAL DE ALARMA pentru locuitorii din Cojasca : Respectați masurile de izolare, intrarea și ieșirea din satul Fantanele sunt de astazi, monitorizate in permanența de patru echipaje de poliție și jandarmerie

- Dupa 15 mai, cand Romania va ieși din starea de urgența, dar va intra intr-o stare de alerta, ca urmare a faptului ca, din cate a subliniat Klaus Iohannis, “suntem, din pacate, inca intr-o epidemie de COVID-19” , se vor lua uneme masuri de relaxare a restricțiilor de circulație. “In primul rand, dupa…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- In contextul pandemiei de coronavirus, Asociatia ACTIV atrage atentia tuturor consumatorilor asupra pericolelor la care expun daca achizitioneaza si consuma produse contrafacute sau provenite din surse ilicite. Infractorii s-au grabit sa profite de oportunitati si sa exploateze aceasta criza adaptand-usi…

- Deputatul USR Iulian Bulai a cerut Guvernului sa permita autoritatilor locale sa achizitioneze in mod direct echipamente de protectie pentru spitalele afectate de coronavirus, potrivit Agerpres. Intr-o conferinta de presa sustinuta online, deputatul de Neamt, care are insa cabinet parlamentar si…

- Doi fosti fotbalisti internationali peruani, Nolberto Solano si Pablo Zegarra, au fost condusi la o sectie de politie fiindca nu au respectat masurile de izolare sociala impuse dupa decretarea starii de urgenta in tara lor, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie presa locala.Nolberto…