Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat luni ca nu recomanda utilizarea medicamentului antiparazitar Ivermectina pentru prevenirea și tratarea infecției cu Covid, in afara studiilor clinice controlate, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Potrivit EMA, ”sunt necesare studii suplimentare pentru a trage concluzii cu privire la eficacitatea și siguranța produsului in prevenirea și tratarea Covid”. Medicamentul nu este aprobat in UE Pe rețelele de socializare, medicamentul a fost deseori prezentat ca un remediu ”miraculos” impotriva Covid. Agenția europeana de reglementare in domeniul…