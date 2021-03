Stiri pe aceeasi tema

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- Agenția italiana pentru medicamente (AIFA) a interzis utilizarea la nivel național a lotului ABV2856 din vaccinul anti-Covid AstraZeneca din cauza „evenimentelor adverse grave”, aparute dupa inoculare. Agenția precizeaza ca ar putea lua in considerare masuri suplimentare, daca este necesar, in coordonare…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti covid AstraZeneca. Este recomandat persoanelor cu varste de cel putin 18 ani, anunța agentiile internationale de presa.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat vineri utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului AstraZeneca contra COVID-19 pentru toate persoanele cu varste de cel putin 18 ani, informeaza agentiile internationale de presa. AGERPRES

- Compania americana Johnson & Johnson va depune cel mai probabil în luna februarie o cerere pentru aprobarea vaccinului sau anti-COVID-19 în Uniunea Europeana, anunța Reuters citând un europarlamentar al Partidului Popular European.„Comisarul european pentru sanatate…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca a primit din partea companiei AstraZeneca o cerere de autorizare conditionata pe piata europeana a vaccinului sau anti-COVID-19 in colaborare cu Universitatea Oxford.

- Romania, la fel ca și restul țarilor Uniunii Europene, a inceput vaccinarea anti-COVID-19. Multa lume se intreaba, insa, ce efecte adverse ale vaccinului anti-COVID cunoaștem. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a eliberat prospectul vaccinului Comirnaty, dezvoltat de Pfizer/BioNTech , pentru imunizarea…