Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange in urma vaccinarii cu vaccinul impotriva covid-19 J&J, pe care le considera „efecte foarte rare ale vaccinului” laboratorului american, relateaza…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti ca „beneficiile sunt mai mari decat riscurile” in cazul vaccinului de la Johnson&Johnson. EMA a menționat ca este necesar ca JohnsonJohnson sa avertizeze in legatura cu formarea unor cheaguri de sange in urma vaccinarii cu Janssen COVID-19, pe…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat de saptamana trecuta ca iși va da marti avizul referitor la vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson și administrat in doza unica. Compania a promis Uniunii Europene livrarea a 55 de milioane de doze de vaccin pana…

- Primele 60.000 de doze de vaccin anti-COVID Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineata in Romania, in conditiile in care compania a anuntat ca isi va limita distribuirea in Europa pana la finalizarea anchetei in derulare in SUA, unde au fost inregistrate cazuri de tromboza si un deces dupa administrarea…

- Vaccinul de la Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, ar urma sa fie utilizat pentru imunizarea persoanelor private de libertate, dar pentru acestea vor putea fi folosite si alte seruri, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a campaniei de vaccinare…

- Agentia Statelor Unite pentru Medicamente (FDA) a anuntat vineri ca in acest moment nu s-a stabilit o legatura de cauzalitate intre formarea cheagurilor de sange si injectarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson, precizand totodata ca investigheaza cazurile din Statele Unite, transmite…

- Intr-o declarație oficiala, compania Johnson & Johnson a anunțat ca este „conștienta” ca au existat evenimente tromboembolitice (formarea de cheaguri de sange) „raportate la toate vaccinurile COVID-19”.„Monitorizarea atenta a efectelor secundare pe care am facut-o a aratat un numar mic de evenimente…