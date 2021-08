Stiri pe aceeasi tema

Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), vineri, dupa ce Franța și Germania au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din Uuniunea Europeana - Germania și Franța - au transmis ca vor administra doza 3 persoanelor vulnerabile,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat miercuri un moratoriu asupra vaccinurilor de rapel, al treilea vaccin impotriva Covid-19, pana la sfarsitul lunii septembrie, ca sa permita inainte ca cel putin 10% din populatia globului sa fie imunizata. Agentia a facut apel la cele mai bogate natiuni din…

- Franta a anunțat ca țara a intrat in al patrulea val al pandemiei de Covid. Franța a intrat in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus, care are un impact mai puternic si mai rapid din cauza variantei Delta a virusului, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului. Vaccinarea este singura…

- Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va oferi sprijin celor cinci tari din lume care nu au lansat pana in acest moment campanii nationale de vaccinare anti-COVID-19. Omenirea a depasit marti pragul de 3 miliarde de doze de vaccinuri administrate la nivel global, informeaza AFP. Vaccinarea anti-COVID-19…

- Cetațenii moldoveni, vaccinați anti-COVID-19, pot calatori spre Franța, a anunțat ambasada Republicii Moldova la Paris. Republica Moldova a fost inclusa in zona portocalie a Franței, anunța Ambasada Republicii Moldova la Paris. Vor putea merge in Franța persoanele imunizate cu un vaccin recunoscut de…