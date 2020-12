Stiri pe aceeasi tema

- „Da, EMA va fi gata in 23 decembrie”, a afirmat sursa, referindu-se la revizuirea datelor privind vaccinul dezvoltat in colaborare de compania americana Pfizer și cea germana BioNTech.Ulterior acestui anunț, ministrul Sanatații german, Jens Spahn, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca spera…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit marti o sursa guvernamentala din Germania, iar Uniunea Europeana va putea astfel sa ajunga din urma Marea Britanie si Statele Unite,…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, isi propune ca aproximativ 60% din populatia tarii sa fie vaccinata impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul verii lui 2021, informeaza DPA. Spahn a anuntat acest obiectiv in timpul unui interviu televizat acordat luni seara televiziunii publice ZDF.…

- In Germania, standurile in aer liber care vand vin fiert s-au inmultit, in conditiile in care majoritatea targurilor de Craciun sunt inchise din cauza pandemiei de COVID-19. Proprietarii de baruri si restaurante incearca sa creeze o atmosfera festiva si sa castige niste bani in timpul carantinei, transmite…

- Ministrul rus al Sanatații, Mihail Murasko, a anunțat ca peste 100.000 de persoane din țara sa au fost deja vaccinate anti-Covid, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Anunțul vine in contextul in care Rusia și-a prezentat vaccinul Sputnik V prin videoconferința, in cadrul unei sesiuni ONU. Miercuri,…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, transmite AFP, preluata de Agerpres . Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea…

- Pfizer și BioNTech cer Agentiei americane a medicamentului FDA autorizarea de urgenta a vaccinului impotriva COVID-19. Primele vaccinari ar putea avea loc pana la sfarsitul anului Pfizer a anuntat vineri ca a depus o cerere, la Agentia americana a medicamentului (Food and Drug Administration, FDA),…