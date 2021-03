Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a inceput examinarea vaccinului rus Sputnik V impotriva COVID-19, etapa cruciala in vederea utilizarii sale in Uniunea Europeana, transmite AFP. ”EMA a inceput un studiu continuu asupra Sputnik V, un vaccin contra COVID-19 dezvoltat de centrul…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri ca pana acum nu a primit nicio cerere de autorizare pentru vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, dezvoltat de Institutul rus Gamaleia, relateaza Reuters. Totusi, precizeaza EMA, dezvoltatorii vaccinului rusesc si-au exprimat interesul…

- „Comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides a anunțat in timpul reuniunii noastre (a parlamentarilor UE -n.r.) din aceasta dimineața ca producatorul de vaccinuri Johnson & Johnson va depune probabil o cerere pentru aprobarea de catre UE a vaccinului sau in luna februarie”, a afirmat Peter…

- In prezent, BioNTech lucreaza alaturi de Pfizer pentru a spori productia vaccinului COVID-19.Startup-ul german a condus cursa vaccinurilor, dar intarzie in Uniunea Europeana din cauza aprobarii relativ tarzii din partea autoritatii de reglementare.Astfel de intarzieri au avut loc chiar in Germania,…

- Autoritațile ungare vizeaza autorizarea de urgența a vaccinului anti-COVID chinezesc in detrimentul așteptarii procesului normal de revizuire de catre Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA). Anunțul a fost facut de ministrul de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters . „Siguranța vaccinului nu…