- ”Dupa cum au aratat razboaiele anterioare, identificarea gresita este usoara in arenele confuze ale razboiului. Dezvoltarea acestui risc este frecventa in randul tuturor combatantilor. Daca adaugam probabilitatea de blocare a ajutoarelor electronice care pot fi implicate in navigatie si/sau… instrumentele…

- Avioanele civile ar putea fi doborate la sol, in contextul razboiului din Ucraina. Agenția Europeana pentru Siguranța Aviatica a avertizat ca un astfel de lucru s-ar putea intampla accidental, dar fara a preciza daca numai in spatiul aerian ucrainean sau si in alta parte. Atac terorist al Rusiei? „Așa…

Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației a avertizat joi ca cu privire la riscurile cu care s-ar putea confrunta companiile aeriene din cauza razboiului din Ucraina.

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova, avioanele care urmau sa aterizeze la Chisinau dupa ora 12 au fost dirijate catre aeroportul Iasi. "Aeroportul Iasi are intreaga infrastructura necesara pregatita si personal pentru a primi orice aeronava care va fi redirectionata la noi.…

- Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) a anuntat, joi, clasificarea Ucrainei drept zona de conflict activ, in contextul in care spatiul aerian si infrastructurile acestei tari sunt afectate de ostilitati care presupun un risc pentru securitatea aviatiei civile, dupa anuntul presedintelui rus…

