Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, 13% dintre decese sunt legate de poluare, potrivit unui raport publicat marti de Agentia Europeana de Mediu (AEM), pentru care actuala criza sanitara este un semnal care ar trebui sa accelereze constientizarea relatiei dintre mediu si sanatate, potrivit AFP.Citește și: SONDAJ…

- Cat de mult trebuie sa ne ingrijoram acum de deschiderea scolilor Emisiunea Agenda Globala, realizator Ianna Ionita. Interviu cu profesorul doctor Alexandru Rafila, presedintele Societatii Române de Microbiologie si reprezentantul României în Comitetul Executiv al Organizatiei…

- Industria auto europeana se confrunta incepand din 2017 cu o creștere ușoara a emisiilor medii de dioxid de carbon, in ciuda eforturilor de a promova achiziționarea mașinilor electrice. Datele provizorii publicate de Agenția Europeana de Mediu (EEA) pentru 2019 arata o noua creștere ușoara, in contextul…

- Un nou studiu realizat de Agenția Europeana de Mediu (European Environment Agency - EEA) a dezvaluit ca Cipru și Grecia se afla intre primele cinci țari din Europa, fiind clasate printre cele mai curate in ce priveste apa marii.

- Un procent de 76% din zonele de scaldat din Romania monitorizate in 2019 au indeplinit conditiile pentru a li se atribui cel mai inalt si mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene, ”excelent”, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu.Conform evaluarii din acest an a calitatii…