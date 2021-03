Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Datorita lucrarilor de reabilitare si modernizare efectuate la partea carosabila pe strada George Cosbuc, incepand cu data de 04.03.2021, statia de autobuz spre cartier Grigorescu aferenta liniilor 30 si E12 -“Chios” si statia de autobuz spre centru, aferenta liniilor 30 si M26…

- Oana Radu s-a luptat frecvent cu kilogramele in plus. De un timp insa, datorita ambiției și ajutorului primit din partea soțului ei, antrenorul de fitness Catalin Dobrescu, artista a ajuns sa aiba o silueta de invidiat. Cu toate acestea, dietele din trecut i-au deteriorat starea de sanatate. Recent,…

- Cu toții știm ca stresul e una din cauzele multora dintre problemele moderne cu care ne confruntam in viața de zi cu zi. Chiar daca e greu de crezut ca stresul ne poate afecta atat de mult, efectele acestuia sunt mai daunatoare decat ne dam seama. Nopțile nedormite, fluctuațiile in greutate sau chiar…

- Doriți sa oferiți un cadou special pentru Ziua Indragostiților? Cum vi se pare ideea unui coral? Dar nu intr-o cutie sau pe o bijuterie, ci sub o forma mai speciala: adopția la distanța! Deteriorat de poluare, coralul este acum in mare pericol. Datorita acestei urgențe ecologice, Coral Guardian, o organizație...…

- Cifrele publicate luni de Oficiul federal de statistica (Destatis) indica faptul ca germanii beau mai puțina bere, aratand ca, in 2020, vanzarile de bere s-au situat la nivelul scazut record de 8,7 miliarde de litri, cu 5,5% mai putin decat in 2019. In același timp, in Romania, in primele șase luni…

- La doar cateva zile de la inceputul anului avem și primul tren CFR deraiat de pe șine. Pe linia Calimanești – Sibiu traficul feroviar este intrerupt pe ambele fire de circulație dupa ce un tren cu doua vagoane a deraiat in timpul nopții. Trenul a deraiat in jurul orei 03.00 din cauza aluviunilor cazute…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a aprobat vaccinul Covid produs de BioNTech și Pfizer, care poate fi utilizat in Uniunea Europeana. Scott Price, președinte UPS International: „Ne-am bucurat sa aflam ca Agenția Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech. UPS Healthcare deține…