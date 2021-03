Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca imunizarile cu vaccinul impotriva Covid-19 realizat de AstraZeneca si Universitatea Oxford trebuie sa continue, in timp ce organizatia efectueaza o evaluare a sigurantei acestuia, transmite CNBC si News.ro. Cele mai recente recomandari din…

- OMS recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca „in acest moment”. Experții OMS continua sa evalueze riscurile dupa apariția cazurilor de tromboza. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca inca evalueaza riscurile, insa recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca…

- Lituania a urmat marti exemplul altor tari, suspendand la randul sau administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, in timp ce acesta a fost verificat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a anuntat ca vaccinul nu va mai…

- „Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact strans cu Autoritatea Europeana a Medicamentului (EMA). Si ne vom reuni maine (marți - n.red.)”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa.Anunțul vine dupa ce mai multe tari…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, aflata in prima linie in lupta internationala impotriva pandemiei, a convocat grupul sau de experti in vaccinare pentru a studia siguranta vaccinului produs de AstraZeneca ."Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact…

- Un apel la toate tarile lumii sa NU suspende vaccinarea cu AstraZeneca a lansat si Organizatia Mondiala a Sanatatii, care si-a convocat pentru astazi grupul consultativ de experti. Acestia vor studia siguranta serului, in contextul in care mai multe state au suspendat din precautie administrarea vaccinului,…

- Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat ca a incheiat duminica o analiza a procesului de vaccinare cu serul anti-COVID-19 pe care l-a produs si nu a descoperit vreo dovada a unui risc crescut de formare de cheaguri sanguine la persoanele inoculate cu acest vaccin, pe care mai multe tari europene…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda utilizarea vaccinului AstraZeneca, dezvoltat de Universitatea din Oxford, și pentru persoanele de peste 65 de ani. Experții OMS susțin ca dozele pot fi folosite chiar și in țarile in care exista cazuri de infectare cu noile tulpini de coronavirus.