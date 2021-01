Stiri pe aceeasi tema

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer – BIONTECH. Astfel, vaccinarea va incepe in Romania pe 27 decembrie, atunci cand 5000 de persoane din prima linie vor fi vaccinate. Vaccinul e folosit deja in Marea Britanie, Israel și Statele Unite. De asemenea,…

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters.

- Documente referitoare la vaccinul impotriva covid-19 al aliantei Pfizer/BioNTech au fost piratate, potrivit laboratorului american, in atacul cibernetic de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), care a anuntat o ancheta, fara sa prezinte elemente despre data anchetei sau posibilii autori, relateaza…

Agentia Europeana a Medicamentului spera sa fie in masura sa emita - inainte de Craciun - un aviz stiintific favorabil vaccinurilor-candidate impotriva covid-19 care ii va fi cerut, a anuntat miercuri directoarea executiva a EMA Emer Cooke, relateaza Reuters.

Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA), care examineaza in prezent cereri de autorizare a trei vaccinuri candidate impotriva covid-19, a anuntat luni ca ar putea aproba primele vaccinuri impotriva covid-19 pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021, relateaza AFP.

- Guvernul francez se pregatește sa distribuie un vaccin contra Covid-19 inca din luna ianuarie, daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat astazi purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite AFP, citata de agerpres . Primul vaccin…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput revizuirea continua pentru un nou vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul este cunoscut sub numele de mRNA-1273 și este dezvoltat de Moderna Biotech Spain, SL (o filiala a Moderna, Inc.), potrivit datelor pe care le-am primit de la EMA ca responsabil…