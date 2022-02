Stiri pe aceeasi tema

Comitetul consultativ al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat vineri reducerea intervalului dintre a doua doza și doza de booster a vaccinului anti-COVID-19 de la Moderna de la șase luni la trei luni.

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat joi unda verde dozei de rapel (booster) a vaccinului Pfizer-BioNTech contra COVID-19, denumit Comirnaty, pentru copiii de 12 ani si peste aceasta varsta, informeaza AFP.

Compania farmaceutica americana Moderna a asigurat luni ca doza de supra-rapel (booster) a vaccinului sau anti-COVID-19 sporeste protectia impotriva variantei Omicron, relateaza EFE. Compania a anuntat luni datele preliminare ale studiilor realizate asupra dozelor de ranfort si strategia pe care o preconizeaza…

Moderna, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid bazat pe noua tehnologie ARN mesager, la fel ca și Pfizer/BionTech, susține ca vaccinul sau crește nivelul de anticorpi de aproximativ 37 de ori daca este administrat in doza redusa de 50 de micrograme, relateaza HotNews.ro.Doza booster a vaccinului Moderna…

Moderna a anunțat luni ca a treia doza „booster" a vaccinului sau anti-Covid duce la o creștere semnificativa a nivelului de anticorpi care pot opri varianta Omicron a coronavirusului, relateaza The New York Times . Vestea vine in contextul in care aceasta noua varianta a SARS-CoV-2 continua sa se…

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat miercuri ca aproba vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Johnson&Johnson ca doza booster, informeaza Reuters . „Recomandarea vine in urma datelor medicale care arata ca o doza booster a vaccinului anti-COVID-19 Janssen, administrata…

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) anunta miercuri ca vaccinul impotriva covid-19 al Johnson & Johnson (J&J) poate fi folosit drept doza "booster" la doua luni dupa vaccinarea persoanelor in varsta de peste 18 ani cu Janssen, relateaza AFP.

EMA a anunțat, astazi, ca vaccinul Janssen, produs de Johnson & Johnson, poate fi utilizat pentru dozele de rapel la cel puțin doua luni de la prima doza. Recomandarea vizeaza doar persoanele de peste 18 ani.„Recomandarea apare ca urmare a dovezilor potrivit carora o doza de vaccin Janssen administrata…