Agenția Europeană a Medicamentului, reacție referitoare la AstraZeneca: Beneficiile depășesc riscurile Aceasta a precizat insa ca pana atunci toate datele arata ca vaccinul este sigur, inclusiv datele din testele clinice, și ca „riscul efectelor adverse este mult mai mic de beneficiile aduse de acest vaccin in oprirea maladiei Covid-19”. Marturia unei balerine romance dupa vaccinarea cu AstraZeneca: Soțul m-a resuscitat. Striga: respira! „Ne-am intalnit astazi pentru a discuta despre siguranța vaccinului AstraZeneca. Evaluam toate posibilele efecte adverse severe ale acestui vaccin. Saptamana trecuta am evaluat datele și am spus foarte clar ca beneficiile depașesc riscurile. Continuam sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

