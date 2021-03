Agentia Europeana a Medicamentului /EMA/ a revizuit cele mai recente date privind utilizarea Ivermectinei pentru prevenirea si tratarea COVID-19 si a concluzionat ca datele disponibile nu sustin utilizarea acestui medicament pentru COVID-19 in afara unor studiilor clinice bine documentate, potrivit unui comunicat difuzat online de agentia cu sediul la Amsterdam. In UE, comprimatele de Ivermectina sunt aprobate pentru tratarea unor infestari cu paraziti, in timp ce preparatele cu Ivermectina pentru piele sunt aprobate pentru tratarea unor afectiuni cum ar fi rozaceea. Ivermectina este, de asemenea,…